Подвыпившего студента на переходе в Ростове-на-Дону сбила «четырнадцатая»



Подвыпившего студента на переходе в Ростове-на-Дону сбила «четырнадцатая». Инцидент произошел вечером 28 ноября на улице Таганрогской в районе дома № 112 «А». Об этом сообщает издание DonDay.ru со ссылкой на собственный источник.



По информации портала, вечером 20-летний юноша возвращался домой. Он решил перейти дорогу. Навстречу пешеходу двигалась «четырнадцатая». Не успев притормозить, машина сбила парня.



- Ростовчанина доставили в больницу с черепно-мозговой травмой, - отметил инсайдер. – На вопрос, на какой свет светофора молодой человек переходил дорогу, он не смог ответить. К тому же от него пахло алкоголем.