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Вылет рейса Ростов - Москва задерживается более чем на два часа из-за неисправности двигателя самолета

Вылет рейса Ростов - Москва задерживается более чем на два часа из-за неисправности двигателя самолета
Вылет рейса Аэрофлота Ростов - Москва № 1165 задерживается более чем на два часа из-за неисправности двигателя самолета. Об этом сообщает DonDay.ru. Воздушное судно должно было отправиться в полет в 6.00. Однако пассажирам самолета Аэробус А-320 в ростовском аэропорту объявили, что рейс задерживается на час.

Спустя час вылет воздушного судна перенесли еще на 90 минут. При этом пассажирам не сообщили о причинах задержки рейса. На электронном табло аэропорта лишь значились два слова: «подготовка к рейсу». Клиенты авиакомпании выложили в соцсети фото, на которых видно, что технический персонал аэровокзала открыл боковые обтекатели двигателя самолета. Вероятно, ремонтники пытаются обнаружить неисправность и устранить ее.

Сотрудники ростовского аэропорта посоветовали обратиться за комментарием сложившийся ситуации к представителям Аэрофлота. О причинах задержки вылета рейса в авиакомпании не сообщили.

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