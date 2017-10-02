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Врачи ампутировали ногу парню, пострадавшему в столкновении КамАЗа и «ГАЗели» под Ростовом

Врачи ампутировали ногу парню, пострадавшему в столкновении КамАЗа и «ГАЗели» под Ростовом
Врачи ампутировали ногу парню, пострадавшему в столкновении КамАЗа и «ГАЗели» под Ростовом. 23-летний Семен Скирмонт не приходит в себя. Медики пытаются спасти молодого человека.

Друг Семена, Даниил, рассказал, что парень на «ГАЗели» врезался в прицеп КамАЗа утром 3 октября. В результате ДТП его зажало в автомобиле. Молодого человека вытащили из машины и отвезли в реанимацию аксайской больницы. На правой ноге Семена не было живого места. Медики делали все, чтобы сохранить конечность, однако через несколько часов ногу все же пришлось ампутировать.

Сейчас Семен в тяжелом состоянии. Молодой человек находится в реанимации и не приходит в себя. Врачи борются за его жизнь, на счету - каждая минута. Дома Семена ждут жена и двое 4-месячных деток.

Помочь Семену Скирмонту можно, перечислив деньги его отцу Николаю Николаевичу С. на счет: 639002529005684635.
Отметим, что авария с участием «ГАЗели» и КамАЗа произошла 3 октября в районе поселка Рассвет. При столкновении 23-летний водитель ГАЗа серьезно пострадал и был доставлен в больницу.

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