Возле зоопарка в Ростове мусоровоз задавил женщину



В Ростове-на-Дону мусоровоз насмерть задавил пенсионерку. Трагедия произошла 10 декабря около 15:30 по адресу: улица Зоологическая, 16.



По словам очевидцев, водитель, управляя автомобилем МАЗ, не заметил идущую женщину. Предположительно, она попала в «слепую зону». От полученных травм пенсионерка скончалась на месте происшествия.



Как именно женщина оказалась в смертельной близости от большегруза, пока не известно.



- Ориентировочный возраст погибшей - 60-70 лет, - отметили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.



Все обстоятельства, как и возраст водителя, сейчас устанавливают.