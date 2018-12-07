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Возле зоопарка в Ростове мусоровоз задавил женщину

Возле зоопарка в Ростове мусоровоз задавил женщину
В Ростове-на-Дону мусоровоз насмерть задавил пенсионерку. Трагедия произошла 10 декабря около 15:30 по адресу: улица Зоологическая, 16.

По словам очевидцев, водитель, управляя автомобилем МАЗ, не заметил идущую женщину. Предположительно, она попала в «слепую зону». От полученных травм пенсионерка скончалась на месте происшествия.

Как именно женщина оказалась в смертельной близости от большегруза, пока не известно.

- Ориентировочный возраст погибшей - 60-70 лет, - отметили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Все обстоятельства, как и возраст водителя, сейчас устанавливают.

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