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Возле своего дома ростовчанин обнаружил взрывоопасный снаряд времен ВОВ

Возле своего дома ростовчанин обнаружил взрывоопасный снаряд времен ВОВ
Ростовчанин нашел возле своего дома снаряд времен Великой Отечественной войны. Взрывоопасную находку он обнаружил возле забора во время земляных работ на территории домовладения.

Местный житель занимался работами на своем участке. Для этого он заказал строительные материалы и чернозем. Во время земляных работ он нашел в этой земле металлический предмет. Прибывшие специалисты выяснили, что это фугасный снаряд 76-миллиметрового калибра в сильном коррозийном состоянии.

Опасность снаряда состоит в том, что он оказался стреляным, с частично обломанным взрывателем.

- Боеприпас локализовали и передали его правоохранителям для последующего обезвреживания сотрудниками МЧС, - рассказали в пресс-службе Южного округа войск национальной гвардии.

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