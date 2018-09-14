Восемь человек пострадали в ростовской гимназии из-за ядовитого газа





В ростовской гимназии № 34 один из учеников распылил ядовитый газ. ЧП произошло около 11 часов 17 сентября.



Во время урока некоторые ученики стали жаловаться на плохое самочувствие. Учителя вывели детей на улицу и вызвали скорую помощь.

- У нас был урок на последнем, четвертом, этаже здания. Ядовитые пары с первого этажа дошли даже до нас, - рассказала DonDay ученица 10-го класса Екатерина К. - Когда нас выводили, мне стало плохо. Было тяжело глотать, очень тошнило.



Медицинская помощь понадобилась работнику гимназии и семерым школьникам. Одну девочку увезли в больницу. Остальные дети, которые чувствовали себя плохо, отправились домой.



Занятия в школе продолжились после того, как здание полностью проветрили.

- На месте работают правоохранительные органы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - Они устанавливают все детали случившегося.