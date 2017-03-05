Воров на «Мерседесе», набитом украденной «ювелиркой» и техникой, задержали под Ростовом





Воров на «Мерседесе», набитом украденной «ювелиркой» и техникой, задержали в Аксае. 3 марта двое мужчин ограбили два дома в Аксае и Батайске. Они проникли в чужие квартиры, сломав металлопластиковые окна. Из квартир мужчины вынесли ювелирные украшения, дорогую парфюмерию и бытовую технику. Все украденные вещи злоумышленники загрузили в «Мерседес», принадлежавший одному из них.

- Задержаны 26-летний ростовчанин и 28-летний житель Аксая,- рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.- Первый был ранее судим за кражу. Из аксайской квартиры они вынесли вещей на полмиллиона рублей, а в Батайске- на 350 тыс. руб.



Оба злоумышленника были заключены под стражу. На них завели дело по статье «Кража». Сейчас полицейские устанавливают, причастны ли задержанные к нескольким похожим преступлениям.