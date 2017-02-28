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Вора, похищавшего вещи из автомобилей, задержали в Ростове

Вора, похищавшего вещи из автомобилей, задержали в Ростове

В Ростове-на-Дону задержали вора, похищавшего вещи из автомобилей. 26-летнего мужчину из Сальска поймали в южной столице 28 февраля. Злоумышленник разбивал стекла автомобилей и воровал видеорегистраторы, деньги, навигаторы и все ценное, что находил в салоне машин.
- Мужчину поймали после того, как он украл вещи из «Мерседеса»,- рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.- Выяснилось, что он причастен к целому ряду аналогичных ограблений.

На молодого человека завели уголовное дело по статье «Кража». Он находится под подпиской о невыезде.

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