Вора, похищавшего вещи из автомобилей, задержали в Ростове





В Ростове-на-Дону задержали вора, похищавшего вещи из автомобилей. 26-летнего мужчину из Сальска поймали в южной столице 28 февраля. Злоумышленник разбивал стекла автомобилей и воровал видеорегистраторы, деньги, навигаторы и все ценное, что находил в салоне машин.

- Мужчину поймали после того, как он украл вещи из «Мерседеса»,- рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.- Выяснилось, что он причастен к целому ряду аналогичных ограблений.



На молодого человека завели уголовное дело по статье «Кража». Он находится под подпиской о невыезде.