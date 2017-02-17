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Вор-рецидивист угнал машину у пенсионера в Новочеркасске

Вор-рецидивист угнал машину у пенсионера в Новочеркасске

Вор- рецидивист угнал у пенсионера машину в Новочеркасске 15 февраля. 26-летний житель поселка Каменоломни ночью пробрался в гараж пожилого мужчины, который тот забыл запереть. Злоумышленник сел в старенькую «пятерку», которая стояла в гараже, и уехал. Наутро обнаруживший пропажу пенсионер обратился в полицию.
- Подозреваемый в преступлении был задержан 16 февраля,- рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.- На него завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». Ранее злоумышленник был судим за кражу.

Автомобиль «ВАЗ-2105» вернули законному владельцу.

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