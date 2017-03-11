Вооружённый мужчина ограбил офис микрозаймов в Ростове





В Пролетарском районе Ростова вооружённый мужчина ограбил офис микрозаймов.



Нападение произошло 12 марта около половины девятого вечера. Неизвестный мужчина в черной маске вошёл в помещение организации, расположенное на проспекте 40-летия Победы. Угрожая сотруднице, он потребовал отдать ему деньги. Перепуганная девушка отдала всё, что было – 5 тыс. руб.

- В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. – На месте полицейские выясняют все обстоятельства случившегося, ведётся розыск преступника.



Предположительно, налётчик угрожал сотруднице офиса пистолетом. Работница компании испытала сильнейший шок.