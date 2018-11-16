Вооружённые грабители попытались ограбить «Пятёрочку» в Ростове



В донской столице два грабителя с предметами, похожими на пистолеты, ворвались в супермаркет «Пятёрочка». Инцидент произошёл на улице Текучёва 19 ноября.



Очевидцы сообщают, что парни вошли в магазин, вооружённые пистолетами. Один из них зарядил оружие и направил на охранника. Однако в следующую минуту злоумышленники передумали завершать начатое и попытались убежать. На выходе несостоявшихся грабителей задержали сотрудники супермаркета.



– Преступников передали в отдел полиции. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Грабёж», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.