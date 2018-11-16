Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Вооружённые грабители попытались ограбить «Пятёрочку» в Ростове

Вооружённые грабители попытались ограбить «Пятёрочку» в Ростове
В донской столице два грабителя с предметами, похожими на пистолеты, ворвались в супермаркет «Пятёрочка». Инцидент произошёл на улице Текучёва 19 ноября.

Очевидцы сообщают, что парни вошли в магазин, вооружённые пистолетами. Один из них зарядил оружие и направил на охранника. Однако в следующую минуту злоумышленники передумали завершать начатое и попытались убежать. На выходе несостоявшихся грабителей задержали сотрудники супермаркета.

– Преступников передали в отдел полиции. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Грабёж», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.