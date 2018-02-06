«Волга» перевернулась на крышу после ДТП в Ростове





В Ростове автомобиль «Волга» перевернулся после ДТП.



Авария произошла около полудня на регулируемом перекрестке проспекта Космонавтов и улицы Капустина. В районе дома № 1 Б столкнулись «Волга» и «Хендай Акцент». После удара отечественный автомобиль опрокинулся на крышу.

- В результате ДТП получили травмы и были доставлены в больницу 28-летний и 33-летний пассажиры «Волги», - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. - 48-летний водитель этого автомобиля и 23-летний молодой человек, управлявший иномаркой, не пострадали.



Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия, проводится проверка.