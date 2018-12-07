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Военнослужащий пострадал при столкновении УАЗа и иномарки в Новочеркасске

Военнослужащий пострадал при столкновении УАЗа и иномарки в Новочеркасске
В ДТП в Новочеркасске пострадал военнослужащий. Авария произошла 10 декабря около половины десятого вечера на Харьковском шоссе.

По предварительным данным, 54-летний водитель «УАЗ Патриот», поворачивая на запрещающий сигнал светофора, не уступил дорогу «Мазде». Иномаркой управлял 41-летний военнослужащий. В результате иномарка столкнулась с отечественной легковушкой, сообщает DonDay Новочеркасск.

В ДТП пострадал водитель иномарки. Мужчину госпитализировали. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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