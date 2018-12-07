Военнослужащий пострадал при столкновении УАЗа и иномарки в Новочеркасске
В ДТП в Новочеркасске пострадал военнослужащий. Авария произошла 10 декабря около половины десятого вечера на Харьковском шоссе.
По предварительным данным, 54-летний водитель «УАЗ Патриот», поворачивая на запрещающий сигнал светофора, не уступил дорогу «Мазде». Иномаркой управлял 41-летний военнослужащий. В результате иномарка столкнулась с отечественной легковушкой, сообщает DonDay Новочеркасск.
В ДТП пострадал водитель иномарки. Мужчину госпитализировали. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.