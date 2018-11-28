Военнослужащего осудили за превышение полномочий в Ростове-на-Дону



В Ростове-на-Дону вынесли приговор подполковнику Динару У. за превышение должностных полномочий. За избиение солдата он получил 70 тысяч рублей штрафа.



Суд установил, что летом 2018 года подполковник следил за порядком в полевом лагере. Он увидел, что на месте нет дежурного, который должен был контролировать прием пищи солдатами.



Подозвав к себе лейтенанта, он стал спрашивать, почему тот не соблюдает правила. Солдат ответил, что не знает их. Командующий обозлился и несколько раз ударил парня в живот и по голове.



- За превышение должностных полномочий Динар У. признан виновным, - сообщили 23 ноября в пресс-службе Ростовского гарнизонного военного суда. - Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 70 тысяч рублей без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.



Приговор не вступил в законную силу.