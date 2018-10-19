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Водителя трактора осудили за смертельное ДТП в Ростовской области

Водителя трактора осудили за смертельное ДТП в Ростовской области
Водителя трактора осудили за смертельное ДТП в Ростовской области. Авария произошла вечером 7 июня на автодороге Ростов – Волгодонск. Водитель трактора МТЗ-80 выезжал на трассу и не уступил дорогу микроавтобусу «Мерседес», врезавшись в него.

В ДТП погибла 15-летняя пассажирка общественного транспорта Юлия З. Кроме того, пострадал еще один человек, находившийся в микроавтобусе.

- Мужчина признан виновным в совершении преступления по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека», – рассказали в пресс-службе Аксайского районного суда. – Его приговорили к двум годам лишения свободы условно с исправительным сроком два года.

Водитель трактора возместил пострадавшему и семье погибшей материальный ущерб, а также загладил причиненный моральный вред. В суде признали такую инициативу смягчающей наказание. Приговор в отношении виновника ДТП вступил в законную силу в октябре.

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