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Водителя маршрутки будут судить за гибель пяти футбольных болельщиков, погибших на трассе Ростов - Краснодар

Водителя маршрутки будут судить за гибель пяти футбольных болельщиков, погибших на трассе Ростов - Краснодар
Водитель маршрутного такси, обвиняемый в гибели пяти человек на трассе Ростов - Краснодар, предстанет перед судом. В Азовской прокуратуре утвердили обвинительный приговор в отношении шофера автомобиля ГАЗ по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

По информации прокуратуры Ростовской области, 15 ноября обвиняемый вез футбольных болельщиков с матча. На 1 014-м километре автодороги М-4 «Дон» он не сбавил скорость и столкнулся с припаркованным на обочине автомобилем КамАЗ. В результате пять человек, среди которых были двое детей, погибли на месте происшествия. Еще четверо получили серьезные травмы.

- В настоящее время уголовное дело направлено в Азовский городской суд для рассмотрения по существу, - добавили в ведомстве.

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