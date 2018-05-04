Водителя маршрутки будут судить за гибель пяти футбольных болельщиков, погибших на трассе Ростов - Краснодар



Водитель маршрутного такси, обвиняемый в гибели пяти человек на трассе Ростов - Краснодар, предстанет перед судом. В Азовской прокуратуре утвердили обвинительный приговор в отношении шофера автомобиля ГАЗ по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».



По информации прокуратуры Ростовской области, 15 ноября обвиняемый вез футбольных болельщиков с матча. На 1 014-м километре автодороги М-4 «Дон» он не сбавил скорость и столкнулся с припаркованным на обочине автомобилем КамАЗ. В результате пять человек, среди которых были двое детей, погибли на месте происшествия. Еще четверо получили серьезные травмы.



- В настоящее время уголовное дело направлено в Азовский городской суд для рассмотрения по существу, - добавили в ведомстве.