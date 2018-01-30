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Водители подрались после ДТП в Ростове

Водители подрались после ДТП в Ростове
Водители подрались после ДТП в Ростове. Инцидент произошел 31 января около 9 часов утра на улице Главной.

По словам очевидцев, автомобили «ГАЗель» и «Санг Йонг» не смогли разъехаться на дороге. Мужчины вышли из машин и стали ругаться прямо на дороге. Когда словесные аргументы закончились, водитель грузовика набросился с кулаками на шофера иномарки.

Предотвратили «мордобитие» подоспевшие сотрудники полиции. Зачинщика драки доставили в отделение для выяснения всех обстоятельств происшествия.

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