Водитель ЗИЛ протаранил две машины и врезался в магазин в Таганроге



В Таганроге 48-летний водитель зацепил две машины и врезался в магазин. По предварительным данным, мужчина не справился с управлением.



ДТП произошло около полудня на улице Яблочкина. На фото, сделанных очевидцами видно, что грузовик выскочил на тротуар и только по счастливой случайности под его колёса не попали пешеходы.



Кроме того, по словам свидетелей инцидента, водитель пытался уйти от преследования сотрудников ГИБДД. На снимках также можно увидеть, что на место происшествия прибыли сразу два патрульных автомобиля, которые заблокировали ЗИЛ.

- В результате происшествия никто не пострадал, - сообщили в ГИБДД Ростовской области, - водитель доставлен в отдел полиции.



Не исключено, что мужчина, управлявший грузовиком, был в состоянии опьянения.



