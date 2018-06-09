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Водитель «восьмерки» сбил девочку на велосипеде

Водитель «восьмерки» сбил девочку на велосипеде
В Ростове водитель отечественного авто сбил ребенка на велосипеде. Происшествие случилось 10 июня на улице Грисенко.

По словам очевидцев, девочка ехала по тротуару в районе дома № 21. Мужчина на «ВАЗ-2108» пытался припарковаться. В результате он не справился с управлением и наехал на ребенка. К счастью, девочка вовремя спрыгнула с велосипеда, получив незначительные травмы.

Сам двухколесный транспорт превратился в груду металла, восстановлению он не подлежит.

Увидев аварию, местные жители прибежали на помощь. Они вызвали полицию и не давали водителю скрыться с места преступления.

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