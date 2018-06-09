Водитель «восьмерки» сбил девочку на велосипеде



В Ростове водитель отечественного авто сбил ребенка на велосипеде. Происшествие случилось 10 июня на улице Грисенко.



По словам очевидцев, девочка ехала по тротуару в районе дома № 21. Мужчина на «ВАЗ-2108» пытался припарковаться. В результате он не справился с управлением и наехал на ребенка. К счастью, девочка вовремя спрыгнула с велосипеда, получив незначительные травмы.



Сам двухколесный транспорт превратился в груду металла, восстановлению он не подлежит.



Увидев аварию, местные жители прибежали на помощь. Они вызвали полицию и не давали водителю скрыться с места преступления.