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Водитель внедорожника сбил 7-летнего школьника в Новочеркасске

Водитель внедорожника сбил 7-летнего школьника в Новочеркасске
Водитель «Ниссана Террано» сбил 7-летнего ребенка в Новочеркасске. Авария произошла 8 мая около 12.30 на улице Бакунина.

Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 53-летний водитель внедорожника допустил наезд на мальчика, когда тот вышел на дорогу из-за припаркованного транспортного средства.

- В результате ДТП школьник получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение, - отметили в ведомстве. – По факту случившегося проводится проверка.

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