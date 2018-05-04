Водитель внедорожника сбил 7-летнего школьника в Новочеркасске



Водитель «Ниссана Террано» сбил 7-летнего ребенка в Новочеркасске. Авария произошла 8 мая около 12.30 на улице Бакунина.



Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 53-летний водитель внедорожника допустил наезд на мальчика, когда тот вышел на дорогу из-за припаркованного транспортного средства.



- В результате ДТП школьник получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение, - отметили в ведомстве. – По факту случившегося проводится проверка.