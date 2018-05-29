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Водитель ВАЗа сбил двух скутеристов в Ростове

Водитель ВАЗа сбил двух скутеристов в Ростове
В Ростове в результате ДТП пострадали водитель и пассажирка скутера. Авария произошла 30 мая около половины одиннадцатого вечера.

По информации донской ГИБДД, в районе дома № 108/50 по улице Фурмановской 23-летний водитель «ВАЗ-2114» при повороте налево, по предварительным данным, не уступил дорогу и столкнулся со встречными скутерами «Хонда Форза» и «Ямаха Манжеста».
- В результате ДТП получили травмы 42-летний водитель скутера «Ямаха Манжеста» и 32-летняя женщина-пассажир скутера, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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