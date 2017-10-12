Водитель «Тойоты» врезался в дерево на проспекте Шолохова в Ростове





Рано утром 14 октября в Ростове произошло ДТП, в котором пострадал водитель.



Авария случилась на проспекте Шолохова в районе дома № 264 около пяти часов утра. По предварительным данным, 36-летний водитель «Тойоты» не справился с управлением, съехал с дороги и на обочине врезался в дерево.

- В результате ДТП пострадал водитель иномарки, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. – Мужчина госпитализирован.



Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося. По факту происшествия проводится проверка.



Автомобиль получил серьёзные повреждения передней части. С места аварии его забрал эвакуатор.



