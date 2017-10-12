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Водитель «Тойоты» врезался в дерево на проспекте Шолохова в Ростове

Водитель «Тойоты» врезался в дерево на проспекте Шолохова в Ростове

Рано утром 14 октября в Ростове произошло ДТП, в котором пострадал водитель.

Авария случилась на проспекте Шолохова в районе дома № 264 около пяти часов утра. По предварительным данным, 36-летний водитель «Тойоты» не справился с управлением, съехал с дороги и на обочине врезался в дерево.
- В результате ДТП пострадал водитель иномарки, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. – Мужчина госпитализирован.

Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося. По факту происшествия проводится проверка.

Автомобиль получил серьёзные повреждения передней части. С места аварии его забрал эвакуатор.

Водитель «Тойоты» врезался в дерево на проспекте Шолохова в Ростове

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