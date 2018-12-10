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Водитель такси, попавший в ДТП в Ростовской области, умер в больнице

Водитель такси, попавший в ДТП в Ростовской области, умер в больнице
Стало известно, что водитель такси «ВАЗ-2107», попавший в ДТП утром 12 декабря, скончался в больнице.

Сергей М. был доставлен в больницу после аварии на улице Королёва. Мужчина получил травмы различной степени тяжести, в том числе черепно-мозговую.
По сообщению очевидцев, его автомобиль столкнулся с «Нивой», за рулём которой сидел пьяный водитель. Он не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он врезался в такси.

Спустя несколько часов Сергей М. скончался в отделении реанимации. Погибшему было 54 года.

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