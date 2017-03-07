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Водитель сбил школьника и скрылся с места ДТП в Ростовской области

Водитель сбил школьника и скрылся с места ДТП в Ростовской области

В Сальске водитель сбил школьника и скрылся с места ДТП. Авария произошла 8 марта около девяти часов вечера. 16-летний подросток переходил дорогу в установленном правилами месте, по пешеходному переходу в районе дома №37 на улице Фрунзе. Невнимательный водитель не уступил дорого школьнику и сбил его. Автомобилист не оказал парню никакой помощи и скрылся с места аварии.
- Школьник получил травмы,- сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.- Его отвезли в больницу.

Личность водителя и марка автомобиля пока не установлены.

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