Водитель потерял сознание за рулем и врезался в дерево в Шахтах





В городе Шахты мужчина за рулем иномарки потерял сознание. ЧП случилось около 17 часов 3 сентября.



Водитель «Ауди» во время движения почувствовал себя плохо и стал терять сознание. В районе перекрестка проспекта Победы Революции и улицы Дачной легковушка потеряла управление. Машина вылетела с дороги и на высокой скорости снесла ограждение, после чего врезалась в дерево.



По счастливой случайности на пути неуправляемой иномарки не было пешеходов и других автомобилей, сообщает DonDay Шахты. Жертв удалось избежать. Однако пострадал сам водитель «Ауди». С травмами различной степени тяжести его доставили в больницу.