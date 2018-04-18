Водитель пострадал при столкновении «Опеля» и ВАЗа в Ростове



В Ростове в ночном ДТП пострадал водитель. Авария произошла около двух часов ночи 20 апреля на улице Уланской.



По предварительным данным, 42-летний военнослужащий за рулём иномарки выехал на встречную полосу и врезался в «ВАЗ-2110». От удара «Опель» отбросило в кювет. У «десятки» сильно разбита передняя часть. Её водитель оказался зажат в салоне. Ему понадобилась помощь медиков.

- В результате ДТП пострадал и был госпитализирован 38-летний водитель отечественного автомобиля, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.



Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства случившегося.



