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Водитель пострадал при столкновении «Опеля» и ВАЗа в Ростове

Водитель пострадал при столкновении «Опеля» и ВАЗа в Ростове
В Ростове в ночном ДТП пострадал водитель. Авария произошла около двух часов ночи 20 апреля на улице Уланской.

По предварительным данным, 42-летний военнослужащий за рулём иномарки выехал на встречную полосу и врезался в «ВАЗ-2110». От удара «Опель» отбросило в кювет. У «десятки» сильно разбита передняя часть. Её водитель оказался зажат в салоне. Ему понадобилась помощь медиков.
- В результате ДТП пострадал и был госпитализирован 38-летний водитель отечественного автомобиля, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства случившегося.

Водитель пострадал при столкновении «Опеля» и ВАЗа в Ростове

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