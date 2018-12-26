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Водитель погиб в ДТП с двумя грузовиками на трассе Ростов - Таганрог

Водитель погиб в ДТП с двумя грузовиками на трассе Ростов - Таганрог
В Ростовской области произошла авария с участием двух грузовых автомобилей. ДТП случилось в Мясниковском районе на трассе Ростов - Таганрог 27 декабря около 16 часов.

По предварительной информации, 28-летний водитель автомобиля «Исузу» превысил скорость, двигаясь по дороге. Вследствие этого он врезался в едущий навстречу КамАЗ. За рулём большегруза сидел 57-летний мужчина.

- В аварии погиб водитель «Исузу», - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Молодой парень скончался на месте от полученных травм. По факту случившегося проводится проверка.

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