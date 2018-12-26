Водитель погиб в ДТП с двумя грузовиками на трассе Ростов - Таганрог



В Ростовской области произошла авария с участием двух грузовых автомобилей. ДТП случилось в Мясниковском районе на трассе Ростов - Таганрог 27 декабря около 16 часов.



По предварительной информации, 28-летний водитель автомобиля «Исузу» превысил скорость, двигаясь по дороге. Вследствие этого он врезался в едущий навстречу КамАЗ. За рулём большегруза сидел 57-летний мужчина.



- В аварии погиб водитель «Исузу», - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.



Молодой парень скончался на месте от полученных травм. По факту случившегося проводится проверка.