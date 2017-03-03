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Водитель погиб в ДТП между двумя «Ладами» на трассе Ростов -Таганрог

Водитель погиб в ДТП между двумя «Ладами» на трассе Ростов -Таганрог

Водитель погиб в ДТП между двумя «Ладами» на 63 километре трассы Ростов- Таганрог. Авария произошла ранним утром 3 марта.

- По предварительной информации, 20- летний водитель не справился с управлением, выехал на «встречку» и врезался в другой автомобиль, которым управлял 53-летний мужчина,- сообщили в пресс-службе УГИБДД по Ростовской области.- В результате аварии 53-летний водитель скончался на месте. Молодого человека, чей автомобиль вылетел на встречную полосу, доставили в больницу с серьезными травмами.

После ДТП на этом участке дороги образовалась пробка. Для ликвидации последствий ДТП привлекались сотрудники полиции и МЧС.

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