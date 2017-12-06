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Водитель погиб в аварии в Ростовской области, ещё три человека пострадали

Водитель погиб в аварии в Ростовской области, ещё три человека пострадали
53-летний водитель погиб в результате аварии в Ростовской области.

ДТП произошло в Семикаракорском районе на трассе Семикаракорск – Новозолотовская. На третьем километра автодороги около шести часов утра 9 декабря «лоб в лоб» столкнулись «ВАЗ-2107» и «ВАЗ-21099». По предварительным данным, водитель «семёрки» превысил скорость и выехал на встречную полосу.
- На месте происшествия скончался водитель «семерки», 28-летний водитель и 25-летний пассажир «девяносто девятой», а также 53-летняя женщина-пассажир «ВАЗ-2107» получили травмы и были доставлены в больницу, - рассказали в отделе пропаганды Управления ГИБДД Ростовской области.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.

Водитель погиб в аварии в Ростовской области, ещё три человека пострадали

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