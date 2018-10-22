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Водитель «Нивы» сбил 79-летнего пешехода в Ростовской области

Водитель «Нивы» сбил 79-летнего пешехода в Ростовской области

В городе Цимлянске водитель «Нивы» сбил 79-летнего пешехода. Дорожное происшествие случилось 22 октября на улице Ленина.

По предварительным данным, 58-летний мужчина на отечественном внедорожнике допустил наезд на пенсионера, который шёл по краю проезжей части.

Пешеход получил различные травмы. На «скорой» его доставили в больницу.

По факту случившегося сотрудники ГИБДД проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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