Водитель «Нивы» сбил 79-летнего пешехода в Ростовской области
В городе Цимлянске водитель «Нивы» сбил 79-летнего пешехода. Дорожное происшествие случилось 22 октября на улице Ленина.
По предварительным данным, 58-летний мужчина на отечественном внедорожнике допустил наезд на пенсионера, который шёл по краю проезжей части.
Пешеход получил различные травмы. На «скорой» его доставили в больницу.
По факту случившегося сотрудники ГИБДД проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.