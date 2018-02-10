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Водитель «Нивы» погиб при столкновении с фурой на трассе М-4 «Дон»

Водитель «Нивы» погиб при столкновении с фурой на трассе М-4 «Дон»

В Ростовской области в результате аварии погиб мужчина. ДТП произошло на трассе М-4 «Дон» в Аксайском районе.

12 февраля около 15 часов возле поселка Красный Колос столкнулись «Нива» и авторефрижератор. По предварительным данным, водитель отечественного внедорожника не справился с управлением на скользкой дороге и врезался в фуру.

В результате аварии водитель «Нивы» скончался на месте происшествия. Личность мужчины сейчас устанавливается. На вид ему - около 60 лет.

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