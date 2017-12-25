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Водитель на «Ниссане» сбил пешехода в Ростове

Водитель на «Ниссане» сбил пешехода в Ростове
Водитель на «Ниссане» сбил пешехода в Ростове. Авария лучилась вечером 26 декабря на улице Нансена.

47-летний водитель «Ниссана» ехал по проезжей части. В сумерках он не заметил пешехода, который решил перебежать дорогу в неположенном месте. Автомобиль не успел затормозить и сбил пешехода.

- Мужчина с травмами был доставлен в медицинское учреждение, - отметили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

Очевидцы отмечают, что из-за аварии на улице собралась огромная пробка в обе стороны.

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