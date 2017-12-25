Водитель на «Ниссане» сбил пешехода в Ростове



Водитель на «Ниссане» сбил пешехода в Ростове. Авария лучилась вечером 26 декабря на улице Нансена.



47-летний водитель «Ниссана» ехал по проезжей части. В сумерках он не заметил пешехода, который решил перебежать дорогу в неположенном месте. Автомобиль не успел затормозить и сбил пешехода.



- Мужчина с травмами был доставлен в медицинское учреждение, - отметили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.



Очевидцы отмечают, что из-за аварии на улице собралась огромная пробка в обе стороны.