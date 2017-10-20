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Водитель мотоцикла «Урал» насмерть сбил 18-летнюю девушку в Ростовской области

Водитель мотоцикла «Урал» насмерть сбил 18-летнюю девушку в Ростовской области
В Матвеево-Курганском районе Ростовской области водитель мотоцикла сбил двух девушек, одна из них погибла.

ДТП произошло 23 октября около 21 часа в селе Малоекатериновка. По предварительным данным, 38-летний водитель мотоцикла «Урал» не справился с управлением и сбил 18-летнюю и 19-летнюю девушек.
- В результате ДТП 18-летняя девушка-пешеход от полученных травм скончалась на месте, вторая с травмами доставлена в больницу, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области.

Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося. По факту аварии начата проверка.

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