Водитель мотоцикла «Урал» насмерть сбил 18-летнюю девушку в Ростовской области



В Матвеево-Курганском районе Ростовской области водитель мотоцикла сбил двух девушек, одна из них погибла.



ДТП произошло 23 октября около 21 часа в селе Малоекатериновка. По предварительным данным, 38-летний водитель мотоцикла «Урал» не справился с управлением и сбил 18-летнюю и 19-летнюю девушек.

- В результате ДТП 18-летняя девушка-пешеход от полученных травм скончалась на месте, вторая с травмами доставлена в больницу, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области.



Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося. По факту аварии начата проверка.