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Водитель мотоцикла пострадал в тройном ДТП в Ростовской области

Водитель мотоцикла пострадал в тройном ДТП в Ростовской области
42-летний мотоциклист пострадал в тройном ДТП в Новошахтинске. Авария произошла около 8 часов 7 июня на 888-м километре трассы Новошахтинск - Майский.

По информации отдела пропаганды УГИБДД Ростовской области, мотоциклист превысил скорость и врезался в «Хендай Солярис», за рулем которого находился 51-летний мужчина. Затем двухколесный транспорт отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с «ВАЗ-2114».

- В результате в больницу с травмами доставили водителя мотоцикла, - добавили в ведомстве.

Источник фото: GO61.

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