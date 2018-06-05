Водитель мотоцикла пострадал в тройном ДТП в Ростовской области



42-летний мотоциклист пострадал в тройном ДТП в Новошахтинске. Авария произошла около 8 часов 7 июня на 888-м километре трассы Новошахтинск - Майский.



По информации отдела пропаганды УГИБДД Ростовской области, мотоциклист превысил скорость и врезался в «Хендай Солярис», за рулем которого находился 51-летний мужчина. Затем двухколесный транспорт отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с «ВАЗ-2114».



- В результате в больницу с травмами доставили водителя мотоцикла, - добавили в ведомстве.



Источник фото: GO61.