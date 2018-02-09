Водитель машины врезался в дерево и скрылся с места ДТП в Ростове



Водитель машины врезался в дерево и скрылся с места ДТП в Ростове. Авария произошла 10 февраля около 4 часов утра на проспекте Королева.



Местный житель Сергей ехал на своей «Ауди» в сторону Шайбы по улице Вавилова. Повернув направо, мужчина заметил, что его стремительно догоняет «Дэу Нексиа».



- Машина летела за мной, как торпеда, - поделился ростовчанин. – Я даже глаза поднять не успел.



По всей видимости, водитель «Нексии» не справился с управлением и на бешеной скорости врезался в «Ауди». От силы удара одна из них оказалась в бордюре. Двигаясь по инерции, «Нексиа» врезалась в столб.



Пока Сергей приходил в себя, виновник ДТП успел скрыться с места происшествия. К слову, в машине кроме него находились еще трое нетрезвых пассажиров. Как позже выяснилось, машина была оформлена на подругу нарушителя, которая пообещала разыскать своего сбежавшего возлюбленного.