Водитель маршрутки «влетел» в бетонные плиты на строительном объекте в Ростове



Водитель маршрутки «влетел» в бетонные плиты на строительном объекте в Ростове. Авария произошла утром 6 ноября на улице Вавилова. Последствия ДТП горожане сняли на фото.



По словам очевидцев, водитель общественного транспорта не справился с управлением, съехал с дороги и буквально «залетел» на бетонные блоки. К счастью, обошлось без жертв. Мужчина, управлявший маршрутным такси, отделался испугом. При этом транспортное средство получило значительные механические повреждения.