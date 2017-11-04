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Водитель маршрутки «влетел» в бетонные плиты на строительном объекте в Ростове

Водитель маршрутки «влетел» в бетонные плиты на строительном объекте в Ростове
Водитель маршрутки «влетел» в бетонные плиты на строительном объекте в Ростове. Авария произошла утром 6 ноября на улице Вавилова. Последствия ДТП горожане сняли на фото.

По словам очевидцев, водитель общественного транспорта не справился с управлением, съехал с дороги и буквально «залетел» на бетонные блоки. К счастью, обошлось без жертв. Мужчина, управлявший маршрутным такси, отделался испугом. При этом транспортное средство получило значительные механические повреждения.

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