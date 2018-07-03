Водитель маршрутки погиб при ДТП в Ростове-на-Дону



В Ростове произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного такси. Авария случилась утром 5 июля на проспекте Шолохова.



По словам очевидцев, водитель маршрутного такси № 85 не справился с управлением и врезался с опору линий электропередачи. В результате происшествия водитель общественного транспорта скончался на месте. Еще несколько пассажиров маршрутки пострадали.



С травмами их доставили в больницу, другим оказали помощь на месте.