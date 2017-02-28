Водитель-лихач спровоцировал ДТП и врезался в столб в Таганроге





Водитель-лихач на "Мазде" спровоцировал ДТП и врезался в столб в Таганроге. Авария произошла на улице Дзержинского днем 28 февраля.



Как утверждают свидетели ДТП, водитель на "Мазде" ехал по городу со скоростью около 120 км/ч. Он врезался в "Ауди", а затем в столб. Последствия аварии сняли на видео.

- По предварительной информации, никто из водителей не получил серьезных травм,- сообщили в пресс-службе УГИБДД по Ростовской области.- После аварии в этом районе образовался затор.



Известно, что к ликвидации последствий ДТП привлекали спасателей.







