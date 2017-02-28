Авторизация

Регистрация
  • USD 57.96
  • EUR 61.39
  • Погода в г. +2
Новости

Происшествия

0

Водитель-лихач спровоцировал ДТП и врезался в столб в Таганроге

Водитель-лихач спровоцировал ДТП и врезался в столб в Таганроге

Водитель-лихач на "Мазде" спровоцировал ДТП и врезался в столб в Таганроге. Авария произошла на улице Дзержинского днем 28 февраля.

Как утверждают свидетели ДТП, водитель на "Мазде" ехал по городу со скоростью около 120 км/ч. Он врезался в "Ауди", а затем в столб. Последствия аварии сняли на видео.
- По предварительной информации, никто из водителей не получил серьезных травм,- сообщили в пресс-службе УГИБДД по Ростовской области.- После аварии в этом районе образовался затор.

Известно, что к ликвидации последствий ДТП привлекали спасателей.



Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!