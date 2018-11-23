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Водитель «Лексуса» стал виновником ДТП в Ростове: три человека пострадали

Водитель «Лексуса» стал виновником ДТП в Ростове: три человека пострадали
В Ростове на Большой Садовой произошло ДТП, где пострадали три человека. Авария случилась 25 ноября возле дома № 105 около 15 часов.

«Лексус» выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем «Киа». От удара «Лексус» отбросило на бордюр.

Пострадали 29-летний водитель «Киа», 28-летняя пассажирка и четырёхлетний ребёнок.

- Потерпевшие с травмами доставлены в больницу, - сообщили в отделе пропаганды ГУ ГИБДД России по Ростовской области.

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