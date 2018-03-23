Водитель легковушки пострадал из-за лобового столкновения с пассажирской маршруткой в Ростове



В Ростове пассажирская маршрутка № 85 столкнулась с «Мерседесом», двигающимся во встречном направлении. Дорожно-транспортное происшествие случилось утром 28 марта на улице Нансена.



- 34-летний водитель маршрутного такси не справился с управлением и врезался в легковой автомобиль, который двигался в противоположном направлении. В момент столкновения пассажиров в общественном транспорте не было, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.



Из-за столкновения «Мерседес» отбросило на обочину. Оба транспортных средства получили механические повреждения.





Видео Алиса Шабаева



33-летнего водителя легкового автомобиля с тяжелыми травмами госпитализировали в больницу.



