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Водитель легковушки пострадал из-за лобового столкновения с пассажирской маршруткой в Ростове

Водитель легковушки пострадал из-за лобового столкновения с пассажирской маршруткой в Ростове
В Ростове пассажирская маршрутка № 85 столкнулась с «Мерседесом», двигающимся во встречном направлении. Дорожно-транспортное происшествие случилось утром 28 марта на улице Нансена.

- 34-летний водитель маршрутного такси не справился с управлением и врезался в легковой автомобиль, который двигался в противоположном направлении. В момент столкновения пассажиров в общественном транспорте не было, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.

Из-за столкновения «Мерседес» отбросило на обочину. Оба транспортных средства получили механические повреждения.


Видео Алиса Шабаева

33-летнего водителя легкового автомобиля с тяжелыми травмами госпитализировали в больницу.

Водитель легковушки пострадал из-за лобового столкновения с пассажирской маршруткой в РостовеВодитель легковушки пострадал из-за лобового столкновения с пассажирской маршруткой в РостовеВодитель легковушки пострадал из-за лобового столкновения с пассажирской маршруткой в РостовеВодитель легковушки пострадал из-за лобового столкновения с пассажирской маршруткой в Ростове

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