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Водитель легковушки погиб в ДТП с участием фуры в Ростовской области

Водитель легковушки погиб в ДТП с участием фуры в Ростовской области
В Ростовской области в ДТП погиб водитель легкового автомобиля. Происшествие случилось около 2 часов ночи 26 ноября на автодороге Волгоград - Каменск-Шахтинский.

По информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 43-летний водитель на «ВАЗ-2111» врезался в большегруз марки МАН под управлением 50-летнего шофера. После столкновения легковушку отбросило на «ВАЗ-2114».

- В результате ДТП травмы несовместимые с жизнью получил 43-летний водитель «ВАЗ-2111», - прокомментировали в ведомстве. - Другие участники аварии не пострадали.

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