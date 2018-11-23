Водитель легковушки погиб в ДТП с участием фуры в Ростовской области



В Ростовской области в ДТП погиб водитель легкового автомобиля. Происшествие случилось около 2 часов ночи 26 ноября на автодороге Волгоград - Каменск-Шахтинский.



По информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 43-летний водитель на «ВАЗ-2111» врезался в большегруз марки МАН под управлением 50-летнего шофера. После столкновения легковушку отбросило на «ВАЗ-2114».



- В результате ДТП травмы несовместимые с жизнью получил 43-летний водитель «ВАЗ-2111», - прокомментировали в ведомстве. - Другие участники аварии не пострадали.