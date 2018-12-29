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Водитель легковушки насмерть сбил пешехода в Ростове

Водитель легковушки насмерть сбил пешехода в Ростове
В донской столице водитель легкового авто сбил насмерть мужчину. Дорожно-транспортное происшествие случилось около 22 часов 30 декабря на проспекте Шолохова.

По предварительным данным, 18-летний парень на «ВАЗ-21140» ехал по проспекту Шолохова. В какой-то момент на проезжую часть вышел мужчина и начал перебегать дорогу. Водитель легковушки не успел притормозить и сбил пешехода.

- От полученных травм он скончался на месте, - добавили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - По данному факту назначена проверка

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