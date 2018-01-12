Авторизация

Регистрация


  • USD 56.60
  • EUR 68.26
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Водитель «Лады» пострадал, врезавшись в опору моста Сиверса в Ростове-на-Дону

Водитель «Лады» пострадал, врезавшись в опору моста Сиверса в Ростове-на-Дону
Водитель «Лады Гранты» пострадал, врезавшись в опору моста Сиверса в Ростове-на-Дону. ДТП произошло в Ленинском районе утром 14 января.

Как сообщили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД, 22-летний парень, находившийся за рулем легковушки, не справился с управлением и врезался в опору моста.

- В ДТП молодой человек получил травмы различной степени тяжести, - отметили в ведомстве. – Ростовчанина доставили в БСМП.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.