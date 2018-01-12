Водитель «Лады» пострадал, врезавшись в опору моста Сиверса в Ростове-на-Дону
Водитель «Лады Гранты» пострадал, врезавшись в опору моста Сиверса в Ростове-на-Дону. ДТП произошло в Ленинском районе утром 14 января.
Как сообщили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД, 22-летний парень, находившийся за рулем легковушки, не справился с управлением и врезался в опору моста.
- В ДТП молодой человек получил травмы различной степени тяжести, - отметили в ведомстве. – Ростовчанина доставили в БСМП.