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Водитель «Лады» погиб, врезавшись в грузовик, припаркованный на обочине трассы М-4 «Дон»

Водитель «Лады» погиб, врезавшись в грузовик, припаркованный на обочине трассы М-4 «Дон»

В Ростовской области в результате ДТП погиб водитель «Лады», пассажирка этого же автомобиля госпитализирована.

Авария произошла на трассе М-4 «Дон» около часа дня 23 февраля. По предварительным данным, 57-летний водитель отечественной легковушки не справился с управлением и врезался в припаркованный на обочине грузовик «Мерседес».
- Водитель «Лады» погиб в результате аварии, пассажирка этого автомобиля госпитализирована, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. – 50-летний водитель грузовика не пострадал.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.

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