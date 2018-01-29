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Водитель «Лады» погиб при столкновении с грузовиком на Южном подъезде к Ростову

Водитель «Лады» погиб при столкновении с грузовиком на Южном подъезде к Ростову

На Южном подъезде к Ростову в результате ДТП погиб мужчина. Авария произошла 30 января около 9.30 на шестом километре автодороги.

По предварительным данным, 42-летний водитель «Лады Гранты» не справился с управлением на мокрой трассе и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с грузовиком «Хендай».
- Водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия, - рассказали в отделе пропаганды УГИДД России по Ростовской области.

Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.

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