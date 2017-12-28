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Водитель «Лады Гранта» врезался в военный КамАЗ: двое пострадали

Водитель «Лады Гранта» врезался в военный КамАЗ: двое пострадали
Водитель «Лады Гранта» врезался в военный КамАЗ: двое пострадали. ДТП произошло 30 декабря около 9.30 на трассе М-4 «Дон». Об этом сообщает портал DonDay.ru со ссылкой на свой источник.

По информации портала, водитель легковушки не выдержал допустимую дистанцию и совершил столкновение с военным грузовиком. В результате аварии пострадали водитель и девушка-пассажир «Лады».

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все детали случившегося.

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