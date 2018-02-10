Водитель из Ставрополья спровоцировал массовую аварию в Ростове и сбежал с места ДТП



Фото: vk.com/etorostovnadonu



В Ростове водитель из соседнего Ставропольского края спровоцировал массовое ДТП.



Авария произошла около полуночи 11 февраля на пересечении улицы Белорусской и переулка Клязьминского.



По словам очевидцев происшествия, «Хендай Солярис» и «Рено Логан» ехали по главной дороге. Неожиданно со стороны переулка Клязьминского «вылетела» «Тойота Камри» и врезалась в легковушки.



Свидетели аварии вызвали на место «скорую», полицию и МЧС. Помощь спасателей понадобилась водителю «Рено Логана». Нога мужчины оказалась зажата в салоне. Кроме того, травмы получила девушка, ехавшая на заднем сиденье этого автомобиля. Она ударилась головой.



Между тем, водитель «Тойоты Камри» со ставропольскими номерами с места ДТП сбежал.