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Водитель из Ставрополья спровоцировал массовую аварию в Ростове и сбежал с места ДТП

Водитель из Ставрополья спровоцировал массовую аварию в Ростове и сбежал с места ДТП
Фото: vk.com/etorostovnadonu

В Ростове водитель из соседнего Ставропольского края спровоцировал массовое ДТП.

Авария произошла около полуночи 11 февраля на пересечении улицы Белорусской и переулка Клязьминского.

По словам очевидцев происшествия, «Хендай Солярис» и «Рено Логан» ехали по главной дороге. Неожиданно со стороны переулка Клязьминского «вылетела» «Тойота Камри» и врезалась в легковушки.

Свидетели аварии вызвали на место «скорую», полицию и МЧС. Помощь спасателей понадобилась водителю «Рено Логана». Нога мужчины оказалась зажата в салоне. Кроме того, травмы получила девушка, ехавшая на заднем сиденье этого автомобиля. Она ударилась головой.

Между тем, водитель «Тойоты Камри» со ставропольскими номерами с места ДТП сбежал.

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