Водитель из Ростовской области вылетел с трассы на КамАЗе по дороге в Волгоград



Водитель КамАЗа пострадал в ДТП по дороге из Ростова в Волгоград. Авария случилась 10 декабря недалеко от города Суровикино.



По предварительным данным, примерно на 130-м километре трассы Волгоград – Каменск-Шахтинский 32-летний водитель грузовика не справился с управлением. Многотонная машина снесла дорожное ограждение и вылетела в кювет.

- В результате ДТП водитель большегруза получил различные травмы, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области. – Мужчину доставили в больницу.



Обстоятельства происшествия уточняются.