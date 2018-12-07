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Водитель из Ростовской области вылетел с трассы на КамАЗе по дороге в Волгоград

Водитель из Ростовской области вылетел с трассы на КамАЗе по дороге в Волгоград
Водитель КамАЗа пострадал в ДТП по дороге из Ростова в Волгоград. Авария случилась 10 декабря недалеко от города Суровикино.

По предварительным данным, примерно на 130-м километре трассы Волгоград – Каменск-Шахтинский 32-летний водитель грузовика не справился с управлением. Многотонная машина снесла дорожное ограждение и вылетела в кювет.
- В результате ДТП водитель большегруза получил различные травмы, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области. – Мужчину доставили в больницу.

Обстоятельства происшествия уточняются.

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