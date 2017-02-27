Авторизация

Регистрация
  • USD 57.48
  • EUR 60.45
  • Погода в г. +2
Новости

Происшествия

0

Водитель из Ростовской области погиб в ДТП под Владимиром

Водитель из Ростовской области погиб в ДТП под Владимиром

Водитель из Азова погиб в ДТП под Владимиром. Трагедия произошла днем 26 февраля на трассе М-7 «Волга».

52-летний житель Азова ехал на фуре марки «Рено Магнум». В машине что-то сломалось, и мужчина припарковался у обочины. Он залез под «Рено» и попытался исправить неполадки. В этот момент в фуру врезался «Валдай— 174416» . От удара «Валдай» отбросило на встречную полосу, и он влетел в «ГАЗ — 325600».
– Водитель «Рено Магнум» погиб на месте происшествия,- сообщили в пресс-службе ГИБДД по Владимирской области.

Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!