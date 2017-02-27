Водитель из Ростовской области погиб в ДТП под Владимиром





Водитель из Азова погиб в ДТП под Владимиром. Трагедия произошла днем 26 февраля на трассе М-7 «Волга».



52-летний житель Азова ехал на фуре марки «Рено Магнум». В машине что-то сломалось, и мужчина припарковался у обочины. Он залез под «Рено» и попытался исправить неполадки. В этот момент в фуру врезался «Валдай— 174416» . От удара «Валдай» отбросило на встречную полосу, и он влетел в «ГАЗ — 325600».

– Водитель «Рено Магнум» погиб на месте происшествия,- сообщили в пресс-службе ГИБДД по Владимирской области.



Все обстоятельства ДТП устанавливаются.