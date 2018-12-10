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Водитель иномарки сбил женщину на «зебре» в Ростовской области

Водитель иномарки сбил женщину на «зебре» в Ростовской области
Фото: Vd-tv.ru
В Таганроге водитель иномарки сбил женщину на пешеходном переходе. ДТП произошло 12 декабря на улице Ленина.

По предварительной информации, 65-летний водитель автомобиля «Джилли» допустил наезд на 52-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области сообщили, что пешеход получил травмы. Женщину доставили в больницу.

Обстоятельства ДТП уточняются. По факту происшествия начата проверка.

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