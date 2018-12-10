Водитель иномарки сбил женщину на «зебре» в Ростовской области
Фото: Vd-tv.ru
В Таганроге водитель иномарки сбил женщину на пешеходном переходе. ДТП произошло 12 декабря на улице Ленина.
По предварительной информации, 65-летний водитель автомобиля «Джилли» допустил наезд на 52-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области сообщили, что пешеход получил травмы. Женщину доставили в больницу.
Обстоятельства ДТП уточняются. По факту происшествия начата проверка.